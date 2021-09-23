Karısına, ‘onun onayı olmadan’ aşı yaptı diye hemşireye yumruk atan adam, polis tarafından aranıyor

Kanada’nın Quebec eyaletinde polis, ‘kendi onayı olmadan’ karısına aşı yaptı diye bir hemşireye yumruk atan adamı arıyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis sözcüsü Martin Carrier, adı açıklanmayan adamın pazartesi günü Sherbrooke kentindeki bir eczanede aşı yapmakla görevli hemşireye fiziksel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Carrier, “Şüpheli şahıs eczaneye girer girmez hemşireye bağırmaya başlamış. Karısının kendi onayı olmadan aşı olması nedeniyle çok şaşkın ve kızgın olan kişi hemşirenin yüzüne yumruk atmış” dedi.

Yaşananlara şahit olan, bu kişiyi tanıyan, bilgi sahibi olanların kendilerine bildirmesini isteyen Carrier, aradıkları kişiyi, “Koyu renk, kısa saçlı, koyu renk gözlü, kalın kaşlı ve elinde haç dövmesi var” diyerek tanımladı.

Sendika temsilcileri ve avukatlar, pandemi sürecinde hemşirelerin dünyanın dört bir yanında işlerini yaparken saldırıya uğradıklarına dikkat çekerken, polis, hemşireye vuran kişinin aşı karşıtı olup olmadığını araştırıyor.

Kanada’da, aşı karşıtları pazar günü düzenlenen seçim öncesinde protesto gösterileri düzenledi.