Karayolları, depremden kapanan yolları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yolların listesini açıkladı.
Buna göre kapanan yollar şöyle;
Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı
Nurdağı-Narlı Otoyolu
Malatya-Gölbaşı
Malatya-Yazıhan
Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü
Hatay- Reyhanlı
Göksun- Kahramanmaraş Devlet Yolu
Karayolları’nın güncel kapanan yolları internet sitesinden takip edilebiliyor.
Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.
Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.
Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.
13:24’teyse Kahramanmaraş’ta 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.