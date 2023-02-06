Karayolları, depremden kapanan yolları açıkladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yolların listesini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem

Buna göre kapanan yollar şöyle;

Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı

Nurdağı-Narlı Otoyolu

Malatya-Gölbaşı

Malatya-Yazıhan

Adıyaman-Çelikhan ve Çelikhan-Sürgü

Hatay- Reyhanlı

Göksun- Kahramanmaraş Devlet Yolu

Karayolları’nın güncel kapanan yolları internet sitesinden takip edilebiliyor.

Deprem Nedeniyle Kapanan Yolların Güncel Listesi⤵️ pic.twitter.com/JXhTZFbJhJ — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 6, 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

13:24’teyse Kahramanmaraş’ta 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.