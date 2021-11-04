Karantinayı ihlal etti, hırsızlık yaparken yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde arıza yapan ve itilerek götürülen bir otomobilde 100 kilo çalıntı bakır tel bulundu, Üç kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki S.A.’nın karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Çerkezköy kara yolu üzerinde devriye görevi sırasında üç kişi tarafından itilerek götürülen bir otomobil gördü.

Ne olduğunu soran polis ekibine, yakıtı bittiği için iterek götürdüklerini söylediler. Polis, arka koltukta bir demir kesme makinesi görünce araçta arama yaptı ve bagajda 100 kilo bakır tel buldu.

Teli nereden aldıkları konusunda şüpheli yanıtlar veren S.A., A.V. ve A.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen üç kişiden S.A.’nın karantinada olduğu, bakır tellerin de hırsızlık malı olduğunu belirlendi.