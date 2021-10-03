Karantinayı ihlal edip bekçiden kaçan kişiye 4 bin 50 lira ceza

Kırıkkale’de PCR testi pozitif çıkan ve Covid-19’un Delta varyantı olduğu belirlenen kişiye, karantina süresi bitmeden sokağa çıktığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Güzeltepe Mahallesi’ndeki devriyeleri sırasında bir otomobilde bulunan K.M. ile arkadaşı Ç.T.’nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Bekçiler, K.M.’nin PCR testinin pozitif çıktığı ve delta varyantı olduğunu tespit etti. K.M.’ye, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verileceği ve karantina için yurda götürüleceği söylendi. K.M. ve arkadaşı kaçtı.

İkilinin bulunduğu araç, bir süre sonra polis ekiplerince Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda durduruldu.

Araçtaki Ç.T. arkadaşı K.M.’yi Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi’ndeki evine bıraktığını söylemesi üzerine, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri adrese gitti.

K.M.’ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait bir yurda yerleştirildi.

Ç.T. de temaslı olduğu için karantinaya alındı.