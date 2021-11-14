Karantinadayken verilen dezenfektanı meyve suyuyla karıştırıp içen yedi kişi hayatını kaybetti

Kamboçya’da, Tayland’dan ülkeye dönüşte karantinaya alınan yedi işçi, dezenfektan olarak verilen alkolü içtikten sonra hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık bakanlığı, ülkeye girdikten sonra Covid-19 önlemleri kapsamında Banteay Meanchey bölgesindeki bir karantina merkezinde tutulan bu kişilerin dezenfektanı su ve meyve suyuyla karıştırarak içtiklerini açıkladı.

Açıklamada, 12 kişinin de aynı şekilde yaptıkları ‘karışımı’ tükettikten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişilerde başağrısı, nefes almada güçlük ve baş dönmesi gibi şikayetler görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Karışımdan numune alındığı ve başkent Phnom Penh’de analiz edileceği duyuruldu.