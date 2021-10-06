Karakolda ölüm: Komiser yardımcısının tutukluluğuna ve görevsizliğe itiraza ret

CANAN COŞKUN

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın (42) 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece Esenyurt Karakolu’nda öldürülmesine ilişkin davada yargılanan komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman’ın tutukluluk halinin devamına yapılan itiraz reddedildi.

Sanık avukatlarının dosyanın ‘işkence’ suçlamasıyla görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine yaptığı itiraz da aynı şekilde reddedildi. Yargılamanın hangi tarihte ve hangi mahkemede devam edeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

12 polise dava açılmıştı

Birol Yıldırım’ın ölümüyle ilgili 19 Ağustos’ta komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman tutuklanmıştı. Birkaç gün sonra da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 polis hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede aralarında Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Yıldırım’ın ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için ‘basit yaralama’ suçlamasıyla bir yıl dört aydan dört yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Diğer beş polisin ise sadece ‘basit yaralama’ suçlamasıyla bir yıl dört aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

‘İşkence’ suçlamasıyla görevsizlik kararı verildi

Polisler 20 Eylül’de Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, ara kararında komiser yardımcısı Salman’ın tutukluluk halinin devamına hükmetmiş, dava dosyasının da polislerin eylemlerinin ‘işkence suçunu oluşturabileceği’ gerekçesiyle görevsizlik kararıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, görevsizlik kararına ilişkin gerekçeli kararında, olayın oluş şekli, suçun işleniş biçimi, olayın gerçekleştiği yerin kamera bulunmayan yer olması ve olayın gerçekleştiği zaman dilimini, Yıldırım’ın vücudundaki yara sayısı ve yaraların niteliğini göz önünde bulundurduğunu açıkladı.

Sanık avukatı: ’Tutukluluğa hangi davranışı neden oldu’

Tutukluluk halinin devamına Salman’ın avukatları, görevsizlik kararına da tüm sanıkların avukatları itiraz etti.

Salman’ın avukatı müvekkilinin tutukluluğunun devamına hangi davranış ve girişiminin neden olduğunun somut delil olmadan ve gerekçesiz olarak karar verildiğini ifade etti.

Avukat, müvekkilinin tutukluluğunun olayın medyaya yansıması ve kamuoyunun mahkemeler nezdinde baskı oluşturması neticesinde gerçekleşmemesi gerektiğini savundu.

İtirazları nöbetçi olarak değerlendiren Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, her iki itirazı da reddetti. Davanın hangi mahkemede ve hangi tarihte görülmeye devam edeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.