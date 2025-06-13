Karadeniz'de kahverengi kokarca mücadelesi: 3 bin sülün salınacak

Karadeniz Bölgesi’nde fındık dahil 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı 3 bin sülün doğaya salınacak.

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Samsun’un ilçesi Gelemen Sülün üretme tesisinde 3 bin sülün üretimi için çalışma başlatıldı.

Kuluçka makinesinde 21 ila 24 gün kalan yumurtalardan sülünler çıkmaya başladı. İstasyonda dört, beş ay büyütülecek sülünler, Karadeniz Bölgesi’nde kahverengi kokarca böceğinin yoğun olduğu bölgelerde doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11’inci bölge müdürü Resul Doğan geçmişe kıyasla doğadaki sülün sayısının giderek azalması nedeniyle bu tesisin kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

* Türkiye’nin ilk sülün üretim istasyonu Gelemen’de kuruldu. 11 dönümlük alan üzerinde 1967’den bu yana Kafkas sülünü üretimi devam ediyor.

* Üretilen hayvanlar belli büyüklüğe geldikten sonra uygun habitatlara yerleştiriliyor, korumaya alınıyor. Sülünlerin doğada eş tutup, yuva kurup yavrularını büyütmeleri, sayılarının çoğalması hedefleniyor.

Türkiye’de, özellikle de Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal ürünlere çok fazla zarar veren kahverengi kokarca böceği görüldüğünü belirten Doğan şöyle devam etti:

* Fındık arazilerine ve tarım alanlarına ciddi zarar veriyor. Bununla ilgili Tarım bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor.

* Bazı denemeler yapıldı ve sülünün kahverengi kokarcayla beslendiği tespit edildi. Bunu proje haline getirdik.

* Özellikle tarım arazilerine, su kaynaklarının olduğu yerlerde biyolojik mücadele amaçlı sülünü tekrar alanlara yerleştirmeye başladık. Bir nebze de olsa biyolojik mücadelede, kokarcaya karşı biyolojik mücadelede sülünü değerlendiriyoruz.

* Sülünleri kahverengi kokarcanın zarar verdiği tarım alanlarıyla fındık bahçelerine yakın bölgelere yerleştireceğiz.

* Ürettiğimiz sülünleri ağustostan itibaren doğaya salacağız ve takipler. Alanlarda öncelikle yırtıcı mücadelesi yapacağız. Vatandaşlarımıza bilgilendirerek avlanmasını önleyeceğiz.