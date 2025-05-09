Ordu'da kahverengi kokarca 'operasyonu': Doğaya 800 sülün salındı

Ordu’da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için doğaya 800 sülün salındı.

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Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Sazcılar Mahallesi’ndeki sülün bırakılması programında kahverengi kokarca zararlısının bölgenin en önemli geçim kaynağı fındığa ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Zararın azaltılması için kimyasal ve biyolojik olmak üzere her türlü mücadele yönteminin denendiğini belirten Kula şöyle konuştu:

“Bu yöntemlerden biri de araziye sülün salarak onların yavrularını, yumurtalarını yemesini sağlayıp popülasyonunun azaltılmasıdır. Bunun sonuçlarını dört ay sonra göreceğiz.”

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl yaşanan don afetiyle birlikte az olan fındığın, daha da kıymetli olacağı gözüküyor. Üreticilerimiz, kokarcayla mücadele noktasında sadece kimyasal değil diğer yöntemleri de çok önemsiyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız.”

Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan (DKMP) İlyas Koç kurumlarında üretilen 800 sülünün doğaya salındığını belirterek şunları söyledi:

“Araştırmalarda sülünlerin zararlı böceklere karşı etkili olduğu tespit edildi. Birkaç üniversiteyle de görüşmelerimiz oldu, bilimsel sonuçları aldık.

Kimyasal mücadelenin daha zor ve sıkıntılı olduğu bir yerde biyolojik mücadeleyle bu zararlıların önüne geçip üreticimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız.