Karadağ’da silahlı saldırı: Yedi kişi öldü

Karadağ’ın güneyindeki Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az yedi kişi öldü.

Fotoğraf: AA

Karadağ polisi şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Cetinje’ye bağlı Bajice’deki bir barda 45 yaşındaki A.M’nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı.”

Polis, vatandaşlardan sakin olması ve evde kalmasını istedi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az yedi kişinin öldüğü bildirildi.

Ölenler arasında reşit olmayan iki kişi de var.

Saldırı barda çıkan bir kavga sonucu düzenlenmiş.