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Yaramazlara biraz batar!

Karabağ’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karabağ’da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında patlama oldu. Çıkan yangında çok sayıda kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, akşam saatlerinde Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldiğini, çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.


Hankendi’deki tüm hastaneler acil duruma geçti. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralananların durumunun ağır olduğu bildirildi.

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