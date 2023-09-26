Karabağ’da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Karabağ’da, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında patlama oldu. Çıkan yangında çok sayıda kişi öldü, 200’den fazla kişi yaralandı.
Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress, akşam saatlerinde Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldiğini, çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Hankendi’deki tüm hastaneler acil duruma geçti. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralananların durumunun ağır olduğu bildirildi.
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