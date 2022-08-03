‘Kara acı’da kurutma zamanı

Edirne mutfağının meşhur lezzeti tava ciğerin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi başladı.

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Nisan ayında ekimi yapılan biber fideleri, zahmetli bir yetiştirme sürecinin ardından olgunlaştı.

Tarladan toplanarak iplere dizilen biberler, üreticiler tarafından özel oluşturulan alanlarda gölgede kurutuluyor.

Güneş görmemesi için çevresi bezlerle kapatılan biberler, bir aylık kuruma sürecinin ardından satışa hazır hale geliyor. Yağda kızartılan biberler, tava ciğerin vazgeçilmez lezzet ortağı olarak servis ediliyor.

Özelliği ince kabuklu olması

Karaağaç Mahallesi’nde babasıyla 100 dönüm arazide üretim yapan Tunahan Ule, AA muhabirine, ‘kara acı’ olarak da bilinen patentli biberin kurutma sürecinde, bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ettiklerini söyledi:

“Biberlerimiz 35-40 derece sıcaklarda bir ayda, eylül-ekim aylarında iki ayda kuruyor. En büyük özelliği ince kabuklu olması. Kalın kabuklu biber kurumaz. Biberlerimizi ciğercilere, köfteci ve çorbacılara veriyoruz. Yılda 200 ton yaş biber hasat ediyoruz.”



Sezonda 40 gün arayla iki hasat yaptıklarını anlatan Ule “Bu sene biberlerimizi 10 gün erken topladık. İklimler değişiyor. Biberlerimizi 11-12 kere çapalıyoruz. Organik gübre kullandığımız için çok ot oluyor. Haziran ayı başında çok yağmur yağdı. Zahmetli bir işimiz var. Biberlerin bakımı ve toplanması için 150 kişi çalışıyor” dedi.