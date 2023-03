‘Kaptan Kirk’ten veda belgeseli: Fazla ömrüm kalmadı

Kült televizyon dizisi Uzay Yolu’nda ‘Kaptan Kirk’ü canlandıran Kanadalı oyuncu William Shatner’ın hayatını anlatan belgesel 16 Mart’ta ilk gösterimini yapacak.

‘Kaptan James T. Kirk’ ve ‘kendisi’ olarak; William Shatner. Fotoğraflar: Wikipedia

91 yaşındaki William Shatner, 70 yılı aşan uzun kariyerine çok sayıda dizi, film hatta kitap ve plak sığdırdı. Ama adı en çok ilk olarak 1966-1969 yılları arasında gösterilen televizyon dizisi ‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisindeki Kaptan Kirk rolüyle özdeşleşti.

Shatner’in hayatı şimdi ‘You Can Call Me Bill’ (Bana Bill Diyebilirsiniz) adıyla belgesel oluyor.

Sinema ve eğlence dergisi Variety, William Shatner’la bir söyleşi yayımladı. Oyuncunun, hayatla ve ölümle ilgili sözlerinden bazıları şöyle:

* Daha önce pek çok belgesel teklifi geldi, geri çevirdim. Ama artık fazla ömrüm kalmadı. Sizinle konuşurken yere kapaklanabilirim ya da 10 yıl sonra da ölebilirim. Bu belgesel, öldükten sonra beni torunlarıma ulaştıracak.

Nereye gidecek 90 yılda biriktirdiklerim?

* Bu filmi yaparken defalarca içime döndüm. Belgeseli “7 yaşımdayken şunu yaptım” ya da “En sevdiğim renk şu” gibi sözlerle doldurmak istemedim.

* Daha önce hiç söylemediğim şeyler söylemeye ya da en azından kendimi farklı şekilde ifade etmeye çalıştım. Her zaman okurum, gazeteyle kitapla aklımı beslerim. İnsan yaşlandıkça daha bilge oluyor, sonra da bütün bu bilgiyle ölüyor. Her şey bitiveriyor. Ne kıyafetlerimi ne de düşüncelerimi yanıma alabileceğim. Peki yaşanan 90 yıla ne olacak? Böcekler kıyafetlerimi yediği gibi beynimi de yiyecek.

Kaptan Kirk ölümü merakla karşılardı

* (1994 yapımı Star Trek Generations’da Kaptan Kirk’ün ölümü merakla karşılamasıyla ilgili) ‘Herkes nasıl yaşarsa öyle ölür’ diye düşünürüm. Kirk’ün, “Vay canına, gelene bak” diye hissederek öleceğini düşündüm. Ölümü huşu içinde, keşif duygusuyla karşıladı.

Hayranlarının parasıyla çekildi

Yönetmenliğini Alexandre O. Philippe’nin üstlendiği belgeselin finansmanını William Shatner’i seven ve bu projeye inanan 1.338 kişi sağladı. Film finansmanları için kitle fonlama kampanyaları düzenleyen Legion M projeyi duyurduktan sonra dört gün içinde 789.655 dolar (15 milyon lira) topladı.

William Shatner. Fotoğraf: Robert Muratore / SBSW

You Can Call Me Bill, 16 Mart’ta, ABD’deki South by Southwest Film Festivali’nden ilk gösterimini yapacak.