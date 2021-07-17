Kapıkule’den 1 Haziran’dan bu yana 700 bine yakın ‘gurbetçi’ Türkiye’ye giriş yaptı

Kapıkule’den 1 Haziran’dan bu yana 700 bine yakın yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşı ülkeye giriş yaptı.

Fotoğraflar: AA

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye’de geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye gelişleri sürüyor.

Covid-19 nedeniyle geçen yıl Türkiye’ye gelemeyen, yurt dışında yaşayan çok sayıda kişi salgının etkisinin azalmasıyla yola çıktı.

Almanya’dan memleketi Samsun’a giden Uğur Tunç, ‘sıla özlemini bitirdiği için mutlu olduğunu’ söyledi.

AA’ya konuşan Tunç, şunları söyledi: “İki senedir gelmiyorduk, Allah bugünleri bizlere nasip etti. Memleketimizin ay yıldızlı bayrağını yurt dışında temsil ediyoruz ve onu burada dalgalanırken görmekten gurur duyuyoruz. Kalbimiz çırpınıyor bayrağımızı görünce” ifadelerini kullandı.

Hollanda’dan gelen Hakan Tekin de iznini, memleketi Aydın’da geçireceğini belirtti.

Hollanda’dan gelen Meryem Özcan da izninde Ardahan’a gideceğini belirtti.

Türkiye’ye geldiği için heyecanlı olduğunu dile getiren Özcan, “Çok güzel bir duygu. O duygu kesinlikle anlatılmaz, yaşamak lazım. Kurban olurum ben vatanıma, milletime, bayrağıma, devletime de. İyi ki var” dedi.