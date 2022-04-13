Kapıkule’de bir ayda 23 milyonluk kaçak eşyaya el kondu: Kürk, marihuana, elektronik nargile…

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda son bir ayda 23 milyon liralık kaçak eşyaya el kondu. Uyuşturucudan elektronik nargileye, kürkten coin üretiminde kullanılan ekran kartlarına çok sayıda kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre ilk operasyonda, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir yolcu otobüsü x-ray ve narkotik dedektör köpekle arandı. Dedektör köpeğin otobüsün şoför dinlenme kabininin bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine bu bölüm açıldı. Kabin döşemelerinin altına gizlenen 107 paket içerisinde 120 kilogram marihuana bulundu.

Bir başka operasyonla, TIR dorsesinin altına gizlenmiş 14 kilogram marihuana tespit edildi.

Tekstil yüklü bir TIR’ın x-ray taramasındaysa şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler, fiziki aramada yasal yükün orta kısmına gizlenmiş beyan dışı ticari eşyalar ve 1 ton 558 kilogram nargile tütününe el kondu.

Bulgaristan’dan ülkeye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsünde bulunan 330 kalem nargileye el kondu.

57 ekran kartı

Şüpheli görülerek kontrol edilen bir aracın bagajındaysa yasadışı yurda sokulmak istenen coin üretiminde kullanılan 57 ekran kartı bulundu.

Gümrük sahasında yapılan başka bir operasyonda da yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 123 kürk ele geçirildi. Bazı araçların çekicilerinde ya da yasal yükleri arasında gizlenmiş çok sayıda ürünün vergileri ödenmeden yurda sokulmak istendiği saptandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne’de son bir ay içerisindeki operasyonlarında üç kişi gözaltına alındı.