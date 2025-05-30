Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 12 bin 370 sikke bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya’ya gitmek üzere Konya’dan yola çıkan tırı Kapıkule Sınır Kapısı’nda durdurdu.

Tırın kupasında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.