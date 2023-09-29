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Yaramazlara biraz batar!

Kantindeki döner ve pilav 65 öğrenciyi hastanelik etti

Uşak’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 65 öğrenciden 32’si taburcu edildi.

Valisi Turan Ergün, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. (AA)

AA’nın haberine göre Yaşar Akar İlkokulunun kantininde satılan tavuk döner ve pilavdan yiyen bazı öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve halsizlik şikayetleri başladı.


Bu rahatsızlıkları yaşayan 65 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bir özel hastanede tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 32 öğrenci taburcu edildi.

Ekipler incelemek için kantinde satılan tavuk döner ve pilavdan numune aldı.

Hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret eden Uşak Valisi Turan Ergün öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ergün, bazı öğrencilerin okulda tavuk döner ve pilav yediğini ve bazılarında mide bulantısı ve kusma şikayetinin oluştuğunu söyledi.

Ergün, olayla ilgili soruşturmayı başlatacaklarını söyledi.

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