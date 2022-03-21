Kanser tedavisine başlatan yanlış rapora 30 bin lira tazminat

Gaziantep’te yanlış patoloji raporu hazırladığı gerekçesiyle iki tıp merkezi 30 bin lira tazminata mahkum edildi.
Aralık 2018’de belindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran H.A.’dan alınan kitle, Gaziantep ve Antalya’daki iki patoloji merkezinde incelendi.
H.A.’nın 4’üncü evre kanser olduğu yönünde rapor çıkınca ilaç ve kemoterapiye başlandı. Hastanın bu sırada mezarını bile kazdırdığı kaydedildi.
Tedavi devam ederken, Haziran 2019’da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tetkik yapıldı. Kitlenin aslında iyi huylu olduğu belirtilirken, kanser bulgusuna rastlanmadı.
11’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tıp merkezlerine açılan davada, merkezlerin incelemesinin aslında genel kabul görmüş kurallara uygun olmadığı yönünde rapor hazırlandı.
Mahkeme, H.A.’ya 15 bin, eşi K.A.’ya 7 bin 500 ve annesi H.A.’ya da 7 bin 500 lira olmak üzere 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.