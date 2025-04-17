'Kanser raporu' davası: Bülent Şık beraat etti

Gıda mühendisi Bülent Şık, kanser raporunu ifşa ettiği için yargılandığı davada Yargıtay’ın kararıyla beraat etti.

Fotoğraf: Arşiv (X)

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için gıda mühendisi Şık’a bir yıl üç ay hapis cezası verilmişti. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Şık, X’ten Yargıtay ve idare mahkemesinin de beraat kararı verdiğini duyurdu:

“Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırması sonuçlarını yayınladığım için hakkımda açılan ve altı yıldır süren davadan Yargıtay’ın ve idare mahkemesinin kararıyla beraat ettim bugün. Halkı sağlık risklerine karşı bilgilendirmenin, uyarmanın bilim insanlarının asli sorumluluğu olduğunu vurgulayan savunmamız da kabul görmüş oldu. Başta avukat ve gazeteci arkadaşlar olmak üzere destek ve dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ederim.”

Sağlık Bakanlığı’nın kanser araştırması sonuçlarını yayınladığım için hakkımda açılan ve altı yıldır süren davadan Yargıtay'ın ve idare mahkemesinin kararıyla beraat ettim bugün. Halkı sağlık risklerine karşı bilgilendirmenin, uyarmanın bilim insanlarının asli sorumluluğu… pic.twitter.com/l6gwUTgShc — Bülent ŞIK (@bulentilgaz) April 17, 2025

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı, 2011-2016 yıllarında ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi’ adı altında bir araştırma yürüttü. Araştırma sonucunda Ergene Çayı havzasında çeşitli gıdalarda ve içme suyunda toksik bileşenler olduğu tespit edildi. Buradaki suların arsenik, alüminyum, kurşun, krom kirliliği nedeniyle zehirli olduğu belirlenmişti.

16 ayrı projeden oluşan araştırmada yer alan akademisyenlerden biri gıda mühendisi Yard. Doç. Dr. Bülent Şık’tı. Şık, kanser vakalarında çevre kirliliğinin etkisine işaret eden rapor açıklanmayınca sonuçları Nisan 2018’de Cumhuriyet gazetesinde yayırlanan bir yazı dizisiyle duyurdu. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı, Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede Şık’ın ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlamalarıyla beş yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şık’ın yer aldığı proje dışında 15 araştırma daha bulunuyor. Bu araştırmaların sonuçları hâlâ kamuoyuna açıklanmadı.

Şık, söz konusu yazı dizisi sebebiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. O dönem mahkemenin hâkimi olan Nursel Bedir, yargılama sürerken Şık’ın derhal beraat taleplerini reddetmişti. Hakim Bedir, Şık’ı mahkum ettiği 15 ay hapis cezasını da ertelememişti.