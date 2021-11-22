Kanıyla, ‘Beni Ragıp vurdu’ yazmıştı; karar açıklandı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 4 Haziran 2020’de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla vurulan ve kendi kanıyla yere, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum” yazan Nurtaç Canan’ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan’ın ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan dokuz yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı.

Ragıp Canan savunmasında şunları söyledi: “Ben 18 aydır tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım. Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle, üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebebim yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur.

‘Yol kazası gibi görün’

Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim. Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu.”

Ragıp Canan savunmasının devamında, şunları söyledi: “Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım” dedi.

Ragıp Canan, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından beraat ederken, ‘eşe karşı kasten silahla yaralama’ suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmadı.

‘Ölmem mi lazımdı’

Kararı duyduktan, “Nasıl dokuz yıl verirsiniz? Benim ölmem mi lazımdı” diyerek, ağlayan Nurtaç Canan duruşma çıkışında şunları söyledi: “18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli iki sene yatacak ve çıkacak. Üç-dört ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. Üç ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten, ‘Allah’ım beni öldür. Bu adamdan kurtar’ diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani.”