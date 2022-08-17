Kandilli müdürü: 7’nin üstünde bir deprem olabilir, birkaç parça kırılacak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara’da bir deprem olacağını, ancak bunun zamanının bilinmediğini belirtti. Özener, “7’nin üstünde bir deprem olabilir. Muhtemelen tek parça kırılmayacak. Birkaç parça kırılacak. Onunla ilgili araştırmalarımız da var” dedi.

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Marmara’da 17 Ağustos 1999 yaşanan depremin 23’üncü yılında, Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, son yıllarda depremlerin arttığı yönündeki yorumların doğru olmadığını belirterek, 1999’da 30 istasyonla Türkiye’deki depremlerin izlendiğini söyledi.

O zaman belli küçük depremlerin ölçüldüğünü dile getiren Özener, “O zamanlar bu kadar hassas kulaklarımız yoktu. Yani biz o zamanlar belki üçlük depremleri ölçüyorduk diyebilirim. Oysaki bugün Marmara Denizi’nin dibindeki deprem gözlem cihazlarıyla deniz tabanı sismometreleriyle 0,2 büyüklüğündeki depremi dahi kayıt edebiliyoruz. Dolayısıyla deprem sayılarının artması, aslında bizim algı eşiğimizin düşmesi de daha iyi duymamıza bağlı” dedi.

Kendilerine sürekli Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda neresinin kırılacağının sorulduğunu belirten Özener, “(Marmara’da) Hep söylüyoruz yani, bir deprem olacak. Ne zaman olacak bilmiyoruz. Ne büyüklükte olacak? İşte 7’nin üstünde bir deprem olabilir. Ama o fay tek parça mı kırılacak? Muhtemelen tek parça kırılmayacak. Birkaç parça kırılacak. Onunla ilgili araştırmalarımız da var.” dedi.

‘İkinci bir afet tsunami’

Depremlerden sonra ikinci bir afetin tsunami olduğuna değinen Özener, şöyle devam etti: “Yani tsunami gerçeği aslında bu tatlı coğrafyada yine denizlerimizde Ege, Akdeniz, Marmara Denizi’nde tarih boyunca olan bir gerçek. Ama bunu ancak biz Bodrum Kos depremi sonrasındaki tsunamiden daha sonra, İzmir’de, Selçuk’ta olan tsunamiden sonra öğrendik. Tsunamiler Marmara’da sadece deniz tabanındaki heyelanların yaratacağı tsunamiler olacak. Yani Marmara’da uzak doğuda olan bir tsunami gibi bir tsunami beklenmiyor. Ama heyelandan dolayı tarih boyunca olmuş bazı tsunamiler, Marmara Denizi’nde var. Bu tsunamiler Marmara’da olacak büyük bir depremden sonra gerçekleşebilir.”

‘Marmara’da deprem erken uyarısı beş-yedi saniye olabilir’

Tsunamiyle ilgili alınacak önlemlerin basit olduğunu kaydeden Özener, bir depremin tsunami yaratıp yaratmayacağıyla ilgili bilgiyi ivedi olarak AFAD ile paylaştıklarını belirtti.

Deprem erken uyarısının deprem olmadan önce verilen bir uyarı olmadığını anlatan Özener, “Dolayısıyla yine bazen yanlış algılama oluyor. Erken uyarı demek, depremin nerede olacağını vermek değil. Deprem olduktan sonra yıkıcı dalga size gelmeden önce bir uyarı mesajı demek” dedi.

Marmara’da verilebilecek erken uyarının beş-yedi saniye olabileceğini vurgulayan Özener, bu sayede Marmaray’ın güvenli bir istasyona çekilebileceğini, elektrik üretim tesislerindeki üretimin durdurulabileceğini, doğalgaz dağıtım ana borularının kapanabileceğini ve depremden sonra meydana gelecek ikinci afetlerin önüne geçilebileceğini anlattı.