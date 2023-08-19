Kanada’da orman yangınları nedeniyle OHAL ilanı

Kanada’nın British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerinde süren yangınlar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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AA’nın haberine göre British Columbia Başbakanı David Eby, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Eby, “Bu hızlı kötüleşme nedeniyle bu gece eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ediyoruz” dedi.

CBC News, eyaletteki yaklaşık 150 bin nüfuslu Kelowna kentinde ciddi sayıda binanın yangınlarda hasar gördüğünü bildirdi.

Kentteki orman yangınlarıyla mücadelede öncelik alevlere havadan müdahale eden uçaklara verildiği için Kelowna Havalimanı’ndaki uçuşların durdurulduğu belirtildi.

British Columbia Acil Durum Yönetimi Başkanı Bowinn Ma da bölgedeki 20 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığını ve durumun hızla gelişmesi nedeniyle bölge sakinlerinin kısa sürede toparlanıp ayrılmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Ülkenin Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınları, başkent Yellowknife’a yaklaşırken kentte tahliyelerden dolayı neredeyse kimse kalmadı.