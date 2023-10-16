Kanada, vatandaşlarından Lübnan’dan ayrılmalarını istedi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolly, Lübnan’da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Resmi savaş ilan ederek Gazze’ye yoğun bombardıman başlatan İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında da gerilim tırmandı.

Kanada, tansiyonun yükselmesi üzerine vatandaşlarından bölgeyi terk etmelerini istedi. Kanada Dışişleri Bakanı Jolly, X sosyal medya hesabından ‘Gazze, Batı Şeria ve İsrail’de kriz yaşanırken, bölgenin güvenlik durumunun çok gelgitli hale geldiğini’ belirtti. Kanadalı bakan, Lübnan’da yaşayan vatandaşlarının da ‘henüz ticari uçuşlar mevcutken ülkeden ayrılmayı göz önünde bulundurmaları’ gerektiğini kaydetti.