Kan testi sonucunda, HIV pozitif çıktı; yanlışlık olduğunu öğrenince dava açtı

İstanbul’da, ameliyat için gittiği göz hastanesinde yaptırdığı kan testi sonucunda ‘HIV taşığını’ öğrenen genç kadın başka sağlık kuruluşlarındaki testler sayesinde ‘virüsü taşımadığını’ öğrendi. Yanlış sonuç nedeniyle psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle hastane ve doktora dava açtı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Hürriyet’in haberine göre 28 yaşındaki estetisyen C.G., göz kapağı ameliyatı olmak için özel bir hastanenin doktoru L.A.’dan randevu aldı. Doktor, kan örneği vermesini istedi.

Aynı hastanenin laboratuvarında test yaptıran C.G.’ye, doktor HIV pozitif olduğunu söyleyince hayatının şokunu yaşadı ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi. Bir gün sonra ikinci bir test yapıldı. Ama sonuç aynıydı.

Doktor L..A.’nın, “Sen nasıl sağlıkçısın. Dikkat etmen gerekiyor. Ancak saklanacak bir şey de değil. Tedavi olman gerekir” dediği C.G. durumu ailesi dahil kimseye söylemedi.

Bunalıma giren estetisyen, dava dilekçesine göre intihar etmeyi dahi düşündü ve sonunda yakın bir arkadaşına durumu anlattı.

Arkadaşının telkiniyle başka bir hastanede test yaptırdı. Sonuç, göz hastanesindekinden farklıydı. C.G. AIDS’e yol açan virüsü taşımıyordu. Bu sonuçla yetinmedi. Biri devlet hastanesi olmak üzere üç yerde daha test yaptırdı. Hepsinin sonucu negatifti. Çok büyük bir hata nedeniyle bunalıma girmişti.

Dört farklı yerde test yaptırıp virüsü taşımadığından emin olunca hukuki mücadele başlatan C.G., Anadolu Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde hastane ve doktor L.A.’nın, C.G.’ye 1000 TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemesi talep edildi.