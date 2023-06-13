Kamuya ait plaj için ihaleye çıkıldı

Bartın’ın Kurucaşile İlçesi’ne bağlı Kapısuyu Köyü’nde bulunan kamuya ait plaj kaymakamlık tarafından ihaleye çıkarıldı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den Meral Danyıldız’ın haberine göre ücretsiz olarak kullanılan alan on yıllığına kiraya verilmek istendi. Yıllık istenen kira bedeli ise 150 bin TL.

Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen imzasıyla duyurulan ihale 19 Haziran saat 11:00’de düzenlenecek.

Kapısuyu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Fırtına, “Burası bildiğiniz köy. Köyümüzün insanları kesinlikle ihaleye çıkarılan bu plaja karşı. Bu bir pazarlık aracı olamaz” dedi.