Kamu müteahhitleri mitinge hazırlanıyor: Ayakta kalmak istiyoruz

Fiyat farkı düzenlemesinden memnun olmayan ve tasfiye hakkı şartlarını yeterli bulmayan kamu müteahhitleri, mitinge hazırlanıyor.

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Fiyat farkı düzenlemesi, ihaleleri yüklenen firmayı enflasyon gibi değişkenlere karşı korumak için devreye giriyor. Ancak son yıllarda rekor kıran enflasyon karşısında düzenleme yetersiz kaldı.

Kamu müteahhitleri, istenilen oranda fiyat farkı verilmemesi ve tasfiye konusunda yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için alana inmeye hazırlanıyor. Türkiye Müteahhitler Platformu adı altında toplanan kamu müteahhitleri, sosyal medyadan yayınladıkları duyuruda, 25 Ekim Salı günü Ankara’da miting düzenleyeceklerini açıkladı. “Ayakta kalmak, hayatta kalmak istiyoruz” sloganıyla sahaya inmeleri beklenen kamu müteahhitlerinin, şartsız tasfiye taleplerini dile getirmesi bekleniyor.

25 Ekim salı günü saat 10.30’da ankara’dayız.. #sartsiztasfiye pic.twitter.com/I7aTIycdYD — Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu (@kamumuteahhiti) October 23, 2022

Bu yıl yapılan düzenlemeyle, yeni ihalelerde TÜİK malzeme endeksinin dikkate alınacağını açıklayan sektör temsilcileri, idarelerin ödeme yapmaması ve enflasyon nedeniyle, müteahhitlerin önlerini göremediklerini, bundan dolayı da yeni ihalelere girme isteğinin kırıldığını belirtti.

Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, “DSİ ve Karayolları gibi kamu ihalelerinde neredeyse 10 ay geriden gelen ödemeler söz konusu” açıklamasını yaptı.

‘Anahtar teslim projelerde fiyat farkı verilmiyor’

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, geçmiş yıllarda da enflasyon olduğunu ancak o yıllarda iki-üç ay süren türbülansların şimdiyse uzun bir sürece yayılıp tahminlerin çok üzerinde geldiğini söyledi. Tellioğlu, bu nedenle kamu ihalelerindeki fiyat farkının düşük kaldığını dile getirdi.

Diğer taraftan yapılan düzenleme ile kamu müteahhitlerine yılda üç kez fiyat farkı verildiğini, ancak bunun ancak bu yıl için yapılan ihaleleri kapsadığını söyleyen Tellioğlu, yeterli fiyat farkı verilmediği için mağdur olan bir kesim olduğunu savundu. Tellioğlu, “Şu anda iş yapan müteahhitlerin yüzde 30’unun teminat mektubu ya yandı ya da yanacak. Yaklaşık 50 bin müteahhidin kamuyla çalıştığını düşünürsek bu önemli bir oran” dedi.