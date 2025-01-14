Kamil Tekin Sürek: Sıra CHP'li belediyelere geldi

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DEM Parti’nin kazandığı belediyelerden sonra sıra CHP’li belediyelere geldi. Çok bilinen “sarı öküz” meselesi ya da son günlerin çok atılan sloganında anlatılmaya çalışılan hikaye “Susma, sustukça sıra sana gelecek.”

Belediye operasyonlarında dört unsur öne çıkıyor. Birincisi kayyım yasası, ikincisi gizli tanık, üçüncüsü örgüt ve dördüncüsü fişlemenin soruşturma ve kovuşturma sürecinde delil olarak kullanılması.

Vali ve kaymakamların kayyım olarak atanması uygulaması 1 Eylül 2016 tarihli 674 sayılı KHK ile Belediye Kanunu’na eklenen bir madde ile başladı. Gizli tanık uygulaması 2008’deki ceza usul yasasındaki değişiklikle gündeme geldi; kumpas davaları ile kullanmaya başladılar. Her türlü hak ve özgürlüğü ihlal etmek için yargılamak istediklerini örgüt torbasına sokmak ve fişleme ise 12 Eylül’den bu yana yaygın olarak kullanılıyor.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı