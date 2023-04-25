Kamil Tekin Sürek: Milyonların gücünü kimse alt edemez

Medyada, çeşitli seçim toplantılarında ya da dost sohbetlerinde zaman zaman AKP’nin mutlaka seçimlerde hileye başvuracağı ya da seçim öncesi büyük bir provokasyon tezgahlayarak OHAL ilan edeceği ve seçimleri erteleyeceği, hatta seçimleri kaybederse sonuçları kabul etmeyeceği vb. konuşuluyor.

Hayır AKP bunu yapmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Fakat, AKP de diğer gerici güçler de her yapmak istediklerini her zaman yapamaz.

Örneğin, İstanbul Belediye seçimlerinde AKP bütün hileleri yaptı, polisi seçmenlerin evine gönderdi, medyayı kullandı, TRT’ye gerçek dışı yayım yaptırdı, YSK’ye seçimleri yenileme kararı aldırdı, bakanlar ve bürokrasi toplantı üzerine toplantı yaptı ama “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyemediler. Kaybettikleri bir seçimi bütün hile ve zorlamalara rağmen kazanamadılar.

Sadece İstanbul Belediye seçimleri değil; tarihimizde 15-16 Haziran direnişi, Zonguldak Madenciler Yürüyüşü, 3 Ocak Genel Grevi, Gezi direnişi vb. onlarca direniş ve mücadele örneği bulunmaktadır.

Birleşmiş halkın, milyonların gücünü kimse hile ve baskı ile alt edemez.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı