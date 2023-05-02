Kamil Tekin Sürek: IŞİD’in bomba atacağı mitinglerde böyle arama yapmamışlardı

Marmaray’dan indikten sonra 1 Mayıs miting alanına girene kadar beş kere aranıyorsunuz. Üstelik bu aramaların dördü, polisin tel örgülerle çevirdiği alanın içinde yapılıyor. IŞİD’in bomba atacağı mitinglerde böyle aramalar yapmamışlardı.

Sadece insanların üzerlerini aramıyorlar. Pankartlarda ne yazdığına bakıyorlar. Örneğin Evrensel gazetesinin alana girmesi yasak. Bayilerde satılabiliyor, miting alanı dışında da satabilirsin ama alana sokamazsın.

Neden?

Çünkü birinci sayfada, tam sayfa Sefer Selvi’nin bir karikatürü var ve karikatürde Erdoğan ile Bahçeli resmedilmiş. Polis, “reis”e eleştiri yaptırmaz. “Reis”in karikatürize edildiği gazete de eleştiren pankart da alana giremez. Alan, polisin alanı. Burada Anayasa, yasa yok. Eskiden işkencehanelerde öyle söylerlerdi: “Burada Anayasa, yasa falan yok.”

Bir de bildiğiniz sakıncalı renkler yasak.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı