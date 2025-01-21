Kambur balinalar atalarının rotasına dönüyor

30 ton ağırlığındaki kambur balinalar Britanya’daki Thorney ve Scilly Adaları’nda görüldü. Balinalar, muhtemelen 19’uncu yüzyılda balina avcıları nedeniyle atalarının terk ettiği rotalarına dönüyor.

Fotoğraf: Pexels

Aralık 2024’te bir kambur balinanın çiftleşmek için üç okyanus açıp rekor kırdığı saptanmştı.

Araştırmacılar balinanın yolculuğunu, iklimsel ve çevresel değişiklikler, değişen besin kaynakları ve çiftleşme stratejileri için gelişen bir adaptasyona yormuştu.

Independent’ın haberine göre geçen ay Manş Denizi’nde görülen kambur balina sayısındaki artış gözlemcileri şaşkına çevirdi.

Kambur balinalar, genelde Britanya’nın batısında dolaşıyor. Fakat artık bazıları doğu kıyısı ve Dover Boğazı’ndan yüzerek 19’uncu ve 20’nci yüzyılda balina avcılarının çok sayıda kambur balinayı öldürmesinden sonra atalarının terk ettiği rotaları muhtemelen yeniden oluşturuyor.

The Guardian‘ın aktardığına göre 29 Aralık ila 8 Ocak’ta Cornwall açıklarındaki Scilly Adaları yakınlarında 17 kez kambur balina görüldü.

Harita: World Atlas

Dolphin Project’ten Thea Taylor şöyle konuştu:

“Doğu Manş Denizi’nden geçen kambur balinaların Kuzey Kutup Dairesi’ndeki beslenme alanlarından güneye, genellikle üreme alanı olarak kullanılan daha sıcak sulara gittiğini tahmin ediyoruz.”

Balinaların görülme sıklığı ticari avcılığın yasaklanmasıyla türün popülasyonundaki artış gösterebilir. Fakat durumun değişen besin kaynaklarıyla da bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Zira Britanya merkezli Wildlife Tursts’da deniz koruma başkanı Ruth Williams The Guardian’a “Güney batı kıyılarında çok sayıda yem balığı (hamsi ve daha küçük balıklar) görüyoruz” dedi.

Kambur balinalar büyük miktarda plankton, küçük kabuklu deniz canlıları ve küçük balıklarla besleniyorlar.