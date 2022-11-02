Araştırma: Balinalar her gün milyonlarca mikroplastik tüketiyor

Balinaların günde ne kadar mikroplastik tükettiği ilk kez bir araştırmayla belirlendi.

Fotoğraf: Artem Podrez (Pexels)

Mavi balinaların tükettiği miktar günde tahminen 10 milyon parça. Bu da üç – dört aylık bir beslenme mevsimi boyunca bir milyardan fazla parça yuttuklarını gösteriyor. Sezon boyunca tüketilen plastiğin 230 kg ile 4 ton arasında olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, çok kirli bölgelerde veya gelecekte plastik kirliliği artmaya devam ederse, balinaların günde 150 milyon parça yutabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Veriler Kaliforniya’nın kıyı sularında toplandı, ancak bilim insanları dünyanın diğer bölgelerinin daha kirli olduğunu söylüyor.

Balinaların mikroplastik tüketimini ölçen ilk çalışma

Araştırma, avlarını yakalamak için süzme işlemini kullanan mavi, çatal kuyruklu ve kambur balinaların mikroplastik tüketimini ölçen ilk çalışma özelliğini taşıyor. Araştırmaya göre tüketilen mikroplastiklerin neredeyse tamamı balinaların yediği kril (küçük kabuklu balık) ve balıklarda bulunuyor.

Görsel: Scott Landry (Kıyı Araştırmaları Merkezi)

Okyanusun devasa memelileri balina ticaretinden gürültü ve gemi çarpmaları gibi insan kaynaklı diğer etkilere kadar birçok tehlikeyle karşı karşıya.

Çalışmayı yöneten Fullerton California Eyalet Üniversitesi’nden Dr. Shirel Kahane-Rapport, “Bulduğumuz şey oldukça şaşırtıcıydı. Gerçekten yüksek sayıda günlük plastik alımı söz konusu. Ancak sağlık üzerindeki etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Bunu anlamanın ilk adımını gerçekleştirdi” dedi.

En az 1500 yabani tür plastik tüketiyor

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. En az 1500 yabani türün plastik yuttuğu bildirildi. İnsanlar küçücük parçacıkları yiyecek ve su yoluyla veya soluyarak tüketiyor. Geçtiğimiz Mart’ta insan kanında mikroplastiklerin bulunduğu ortaya çıktı.

191 balinanın 36 bin beslenme hamlesi izlendi

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, balinaların mikroplastik tüketimini anlamak için bir dizi ölçüm gerçekleştiriyor. 191 mavi, çatal kuyruklu ve kambur balina üzerindeki etiketler, balinaların 36 binden fazla beslenme hamlesini kaydetti. Her bir hamlenin ne kadar su yakaladığını ölçmek için insansız hava araçları kullanıldı.

Bilim insanları, çoğunlukla mikroplastiklerin bulunduğu 50-250 metre derinlikte beslenen balinalarla çalıştılar. Avın sudaki yoğunluğu akustik cihazlar kullanılarak ölçüldü ve avdaki mikroplastik, su sütunundaki plastik kirliliğine ilişkin önceki araştırmalar ve ölçümler kullanılarak belirlendi.

Mavi balinalardan daha küçük olan kambur balinaların, kril ile beslenirken günde 4 milyon mikroplastik ve hamsi gibi balıklarla beslenirken 200 bin partikül yuttuğu tahmin ediliyor.