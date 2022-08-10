Seine nehrindeki beyaz balina kurtarılamadı: Manş denizine nakli sırasında kötüleşince uyutuldu

Fransa’da bir haftadır Seine nehrinde sıkışan 4 metrelik beyaz balina, Manş denizine nakli sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine uyutuldu.

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AA’nın Fransız basınından aktardığına göre; 60 kişilik ekip tarafından Normandiya’daki Calvados bölgesinde bulunan Ouistreham kentine nakledilen balina sabah saatlerinde uyutuldu.

Calvados kurtarma ekibinden veteriner Ollivet Courtois, balinanın cildinde bozulmalar başladığını ve solunumunda kötüleşme olduğunu belirtti. Acı çektiği gözlenen balinayı Manş Denizi’ne bırakmanın uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunduklarını aktaran Courtois, balinayı uyuttuklarını ifade etti.

Beyaz balina geçen hafta Seine nehrinde tespit edilmişti

Transfer işleminin riskli olduğu belirtilmişti

Fransa’da 2 Ağustos’ta Seine nehrinde tespit edilen 800 kilogramlık balinaya, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.

Zayıf ve bitkin haldeki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.

Yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın strese girme ve telef olma riski de olsa nehirden çıkarılarak Manş denizine transfer edilmesine karar vermişti.