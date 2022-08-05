Seine Nehri’nde mahsur kalan beyaz balina: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur beyaz balinayı kurtarma planı üzerinde çalışılıyor. Çevre örgütleri halka, beslenemediği için zayıflamış görünen balinadan uzak durma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, yetkililer, Paris’in 70 kilometre kuzey batısındaki Vernon’da bir kanal havuzunda bulunan beyaz balinanın durumunun ‘endişe verici’ olduğunu aktardı, kurtarma operasyonunun henüz olumlu sonuç vermediğini bildirdi.

Son günlerde Eure Valiliği’nin seferber ettiği kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in balinayı Seine’nin ağzına doğru yönlendirme çabaları sonuçsuz kaldı.

’Sudan çıkarmak riskli’

Reuters’a konuşan çevre örgütü Sea Shepherd’in Başkanı Lamya Essemlali, riskli olacağı için balinanın sudan çıkarılması seçeneği üzerinde durmadıklarını söyledi: “Şu anda hayvanın nasıl besleneceği ve okyanusa nasıl yönlendirileceğini planlamaya çalışıyoruz.”

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor. Beyaz balina salı günü Seine Nehri’nde tespit edilmişti.