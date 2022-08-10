Seine nehrinde mahsur kalan balinanın Manş denizine nakli başladı

Fransa’da bir haftadır Seine nehrinde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın Manş denizine aktarılarak kurtarılması hedefleniyor.

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AA’nın Fransız kaynaklardan aktardığı habere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 24 kişilik dalgıç ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak transfer işlemine başladı.

Ekiplerin desteğiyle balina, havuz kasalı bir kamyonla Normandiya bölgesinde Manş denizine kıyısı olan Ouistreham kentine taşınacak.

Transfer risk barındırıyor

Beyaz balina, denize bırakılmadan önce durumunun gözlemlenmesi için deniz suyuna uygun bir ortamda üç gün tutulacak. Yetkililer, taşınma işleminin balinanın strese girme ve ölüm riski taşıması nedeniyle titizlikle yapılmaya çalışıldığını açıkladı.

Vitamin takviyesi yapılmıştı

2 Ağustos’ta Seine nehrinde tespit edilen balina, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.

Zayıf ve bitkin durumdaki balina, durumunun izlenmesi için Paris’in kuzeyine 70 kilometre mesafede nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.

Sonrasında yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın riskli de olsa nehirden çıkarılarak Manş denizine transfer edilmesini görüştüklerini açıklamıştı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.