Kalyon ve Cengiz de var: Suriye'de 7 milyar dolarlık enerji anlaşması

Suriye Enerji Bakanlığı, Türkiye’den Kalyon Holding ve Cengiz Holding’in de olduğu dörtlü konsorsiyumla 7 milyar dolarlık enerji yatırımı için anlaştı.

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Konsorsiyumdaki diğer iki şirket Katar merkezli UCC ve ABD’li Power International.

Anlaşma kapsamında Suriye’nin Treyfi, Zeyzun, Deyrizor ve Mıharde bölgelerinde toplam 4 bin megavat güce sahip doğalgaz çevrim santralleri yapılacak. Vidyan el-Rabii bölgesineyse 1000 megavat güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Projeye konu olan santrallerin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor.

Doğalgaz santrallerinin üç yıl, güneş enerjisi santralininse yaklaşık iki yıl içinde devreye alınması hedefleniyor.

İmzalar Suriye Başkanlık Sarayı’ndaki törende atıldı.

Tom Barrack da katıldı

Törene Suriye Başkanlık Sarayı’nda törene ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı. Barrack şöyle konuştu:

“Bu anlar sık ​​sık yaşanmaz ve ABD yönetiminin tüm çabaları yeni Suriye hükümetinin çıkarınadır. Başkan Donald Trump 13 Mayıs’ta Suriye’ye yaptırımları kaldırma yönünde cesur bir karar aldı.

Tom Barrack.

Başkan Trump’ın selamlarını iletiyorum ve Suriye hükümetini destekleme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ediyorum. Dört ülkenin bayrağının yan yana dalgalanıyor olması bizim için çok kıymetli.”







