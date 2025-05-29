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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Suriye'yi 'terör destekçisi ülkeler' listesinden çıkaracak

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, “Başkan Donald Trump yakında Suriye’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak” dedi.

Fotoğraflar: SANA

Başkent Şam’a giden Barrack, ABD güçlerinin Suriye’deki amacının ‘terör örgütü IŞİD’i ortadan kaldırmak’ olduğunu belirtti.


“Trump, yakında Suriye’yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak” diyen Barrack’a göre amaç ‘Suriye’deki mevcut hükümeti güçlendirmek.

Suriye resmi ajansı SANA’ya göre ABD büyükelçilik konutunda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin de katıldığı törende Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.

ABD’nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012’de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.

Barrack’la Şara görüştü

Barrack, Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla da görüştü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

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