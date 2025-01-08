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Yaramazlara biraz batar!

‘Kalite’ krizi: KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki şubeleri kapatılıyor

Pizza Hut ve KFC markalarının sahibi ABD menşeli Yum! Brands, iki işletmenin Türkiye’deki şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

Fotoğraflar: KFC – Pexels

Euronews Türkçe‘nin haberine göre şirketin gerekçesi markaların Türkiye’de işletmesini üstlenen İş Holding’in ‘standartları karşılayamaması’.


Yum! Brands anlaşma feshi için yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

ABD’li şirket fesih öncesi sorunların çözümü için çalışıldığını, ancak holdingin halen ‘standartlara uyumu sürdüremediği’ni bildirdi.

İş Holding, Almanya’daki Pizza Hut ve KFC’lerin de işletmesini elinde bulunduruyor. Ancak fesih Türkiye haricindeki şubeleri etkilemeyecek.

Türkiye’deki restoranların tekrar açılması için çalışma başlatılacak.

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