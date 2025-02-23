Kaliforniya valisi, yangınlar nedeniyle 40 milyar dolar istedi

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, geçen ayki Los Angeles kentindeki yangınlar nedeniyle Kongre’den yaklaşık 40 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon 454 milyar lira) yardım istedi.

Fotoğraflar: AA

Newsom, Kongre üyelerine yolladığı mektupta Los Angeles’ın ekonomik açıdan ‘dünyanın en üretken bölgelerinden’ olduğunu ve yangının ardından toparlanabilmesi için desteğe ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Kongreden yaklaşık 40 milyar dolar yardım talep eden vali, yardım fonunun bölgenin yeniden imarı ve altyapısının inşası için harcanacağı sözü verdi.

Los Angeles’taki yangınlar

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi ölmüştü.

Binlerce dönüm alanın hasar görmesine yol açan yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar (yaklaşık 9 trilyon 87 milyar ila 9 trilyon 996 milyar lira) olduğu tahmin ediliyor.