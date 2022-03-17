Kalıcı yaz saatiyle altı yılda 9,2 milyar lira tasarruf edilmiş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tartışmalı kalıcı yaz saati uygulamasının altı yılda 9,2 milyar liralık tasarruf sağladığını söyledi.

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Türkiye, 2016’dan bu yana saatler ileri veya geri alınmadan yaz saati uygulamasını kullanıyor. Uygulama insanların sabah karanlıkta okula veya işe gitmek zorunda kalması nedeniyle uzun bir süredir tartışma konusu. Avrupa ile saat farkının artmasıysa borsa, bankacılık, uçak seyahatleri gibi alanlarda da sorunlara yol açıyor.

Bakan Dönmez’in açıklamalarıysa ABD Senatosu’nun yaz saati uygulamasına onay vermesinin ardından geldi.

Dönmez, Türkiye’nin kalıcı yaz saati uygulamasında dünyada model ülke olduğunu savunarak şunları söyledi: “Enerji verimliliği ve tasarruf bakanlık olarak en çok önem verdiğimiz hususların başında. Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla vatandaşımız yaklaşık 9,2 milyar lira kazanç elde etti.“

ABD’de kalıcı yaz saati uygulaması 20 Kasım 2023’te başlayacak.

Avrupa Parlamentosu toplu olarak tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aynı anda geçilen yaz-kış saat uygulamasıyla ilgili bir oylama yapmıştı. Oylama sonucu AB ülkeleri enerji tasarrufu amacıyla kullanılan saat uygulamasını seçmede serbest bırakılmıştı.