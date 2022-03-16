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Yaramazlara biraz batar!

ABD Senatosu, Berat Albayrak’a selam çaktı: ‘Yaz saati’ni kalıcı yapacak yasayı onayladı


Öğleden sonraların uzamasını ve ekonomik faaliyetlerin artmasını isteyenlerin desteklediği bir adım atarak dün yaz saati uygulamasını 2023’ten itibaren kalıcı yapacak yasa ABD Senatosu’ndan geçti.

ABD’de bu adımla beraber artık yılda iki kere saat değişikliğine gidilmeyecek.


Senato, yasayı oybirliğiyle geçirip onaylaması için Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. Temsilciler Meclisi’nin ardından yasanın uygulamaya geçmesi için ABD Başkanı Joe Biden’ın da onaylaması gerekiyor.

Beyaz Saray’dan, Biden’ın yasayı destekleyip desteklemediğine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Türkiye’de de Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı döneminde getirilen kalıcı saat uygulamasıyla, ‘yaz-kış saati‘ 2016’da kaldırılmış, sürekli yaz saati başlamıştı. Albayrak ve ardından gelenler bunun büyük tasarruf sağladığını savunsa da özellikle sabah saatlerinde vatandaşlar henüz güneş doğmadan işe ve okula gitmeye başlamıştı.

Türkiye’de yaz saati uygulaması Berat Albayrak’ın enerji bakanlığı döneminde 2017’deki yasayla sürekli hale getirilmişti.

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