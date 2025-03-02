Kaleciler sekiz saniyeden fazla topu tutarsa rakip takım köşe vuruşu kazanacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) yeni kuralına göre kaleciler sekiz saniyeden fazla topu elinde tutarsa rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

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IFAB, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki 139’uncu Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nın ardından kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı onayladığını duyurdu.

Artık bir kaleci topu elinde en fazla sekiz saniye tutabilecek. Kaleci topu sekiz saniyeden fazla tutarsa bir yandan görsel olarak beş saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu verecek.

Daha önceki kuralda rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için altı saniyesi vardı fakat bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

VAR protokolüne ekleme

Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.

Kararda belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı. IFAB, ayrıca yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapacak müsabakalar bulmaya karar verildiğini duyurdu.

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BBC’nin aktardığına göre değişiklikler 14 Haziran 2025’te başlayacak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’yla yürürlüğe girecek.

Dünya Kupası’nda canlı maç yayınının bir parçası olarak hakemlerin vücut kamerası kullanması planlanıyor.

Karara ilişkin açıklama şöyle:

“Hakemlerin eğitim ve gelişimi için bazı üst düzey maçlarda vücut kamerası kullanmalarına izin verilmesi olumlu geri dönüşler aldı. IFAB, FIFA’nın bu kameraları FIFA turnuvalarında test etme girişimini destekledi.”

Yeni kurallardan biri de bir takım yetkilisi, yedek oyuncu, oyundan çıkmış veya ihraç edilmiş oyuncu ya da saha dışındaki bir oyuncunun, oyun alanını terk eden topa müdahale etmesiyle alakalı.

Bu gibi durumlarda eğer haksız bir avantaj sağlama niyeti yoksa rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilecek. Herhangi bir disiplin cezası uygulanmayacak.

Hücum futbolunu teşvik etmek ve gol pozisyonlarını artırmak için ofsayt kurallarında yeni denemeler kararlaştırdı. Bu iki denemenin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.