Kaktüsten vegan deri: Merak etmeyin dikenleri batmıyor!

Dünyanın akciğerleri Amazonları hayvancılık boğuyor. Meksikalı iki arkadaş Adrian ve Marte, geleneksel derinin çevreye verdiği zararla mücadele etmek için yola çıktı, ülkede bolca yetişen kaktüsten vegan deri yapmayı başardı.

Fotoğraf: Desserto

Eskiden sadece öngörü olarak okuyup dinlediğimiz iklim değişikliğini son yıllarda iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ve bu daha başlangıç! İklim değişikliği, insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı en büyük zorluk. O yüzden sürdürülebilirlik bir ihtiyaç değil, zorunluluk.

“Amazon dünyanın akciğerleridir” sözünü hepimiz duymuşuzdur ama bu hayati akciğerlerin 200 milyon sığır tarafından boğulduğunu biliyor muydunuz? Amazonların yok olmasının başlıca sorumlusu, sığır yetiştiriciliği. Brezilya’nın yağmur ormanlarının 450 bin kilometrekarelik bir bölümü şu an meraya dönüştürülmüş durumda. Ki bu alan Almanya’nın büyüklüğünü aşıyor.

İşte bu gerçeklerle daha önce yüzleşen Meksikalı iki arkadaş, Adrián López Velarde ve Marte Cázarez geleneksel derinin çevreye verdiği zararla mücadele etmek için devrim niteliğinde bir yolculuğa çıktılar. İki yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda da kaktüsten vegan deri yapmayı başardılar.

Meyvesi de gıda sektörüne

Meksika’da ve Amerika’da yaygın yetişen Nopal ya da bizim bildiğimiz ismiyle kaktüs meyvesi veya dikenli armut kaktüsü, diğer ürünlerin gelişemeyeceği arazilerde yetişme yeteneğine sahip.

Üstelik kaktüsten elde edilen vegan deri, sürdürülebilir olmasının yanı sıra çevre dostu, çeşitli endüstrilerin gelişen taleplerini karşılayabilecek renk, kalınlık ve doku yelpazesine de sahip.

Kaktüsler, yağmur suyu ve yerel olarak bol miktarda bulunan minerallerle büyüyor, sulama sistemi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Düşük sıcaklıklara dayanıyor. Kaktüs yetiştirmek için hiçbir ağaç kesilmiyor ve tamamen organik yetiştiricilik topraktaki mikro flora ve mikro faunayı canlandırıyor.

Uçak koltuğu da oluyor

Hasattan sonra, olgun yapraklar üç gün boyunca solaryum kurutma işlemine tabi tutularak ek enerji ihtiyacı ortadan kaldırılıyorr. Organik hammadde daha sonra patentli formülle deri ürünler olarak işleniyor.

Üstelik elde edilen bu vegan deri, sadece moda dünyasında değil, otomotiv ve havacılık endüstrisi gibi alanlarda da kullanılıyor. Dünyanın bir numaralı otomobil koltuk markası Recaro, Desserto ile işbirliğiyle elde ettiği uçak koltukları sayesinde 2024 Kristal Kabin Ödülleri’nin finalistleri arasında yer aldı.