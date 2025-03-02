Kahramanmaraş'ta camide doğalgaz sızıntısı: 17 kişi hastanede

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İlçeye bağlı Çınar köyünde Zeliha Çandar’a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü. Yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.