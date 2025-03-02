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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş'ta camide doğalgaz sızıntısı: 17 kişi hastanede

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki camide doğalgaz sızıntısından zehirlenen biri çocuk, 17 kişi tedaviye alındı.

Fotoğraf: AA

Kayabaşı Mahallesi’ndeki Şeyma Hatun Camisi’nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi.


İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen biri çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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