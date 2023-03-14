Kahramanmaraş’ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, 17:49’da meydana gelen depremin 5,34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, 17:49’da meydana gelen depremin 5,34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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