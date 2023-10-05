Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 18.23’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depremin 11,03 kilometre.


SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Dört yanımız düşmanlarla çevriliyse ne yaparız?

Devletçi ve güvenlikçi bir kültür üreten ‘düşmanlarla çevriliyiz’ algısı ‘devletin bekası’ için hukuku askıya almayı, özgürlükleri rafa kaldırmayı, demokrasiyi ertelemeyi dert etmez. Böyle bir siyasal kültürden de demokrasi ve özgürlükler rejimi çıkmaz. Gerçekçi olalım.