Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 18.23’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depremin 11,03 kilometre.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ta saat 18.23’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Festivalde bu yıl dokuz film yarışacak.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Devletçi ve güvenlikçi bir kültür üreten ‘düşmanlarla çevriliyiz’ algısı ‘devletin bekası’ için hukuku askıya almayı, özgürlükleri rafa kaldırmayı, demokrasiyi ertelemeyi dert etmez. Böyle bir siyasal kültürden de demokrasi ve özgürlükler rejimi çıkmaz. Gerçekçi olalım.