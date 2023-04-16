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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00:51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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