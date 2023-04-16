Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00:51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın her hafta maçlarını kendilerinden önce yapması durumunu anlamadığını belirtti.
Türkiye’de mide botoksu yaptırdıktan sonra döndüğü Almanya’da zehirlenme belirtileriyle hastanelik olan Feray Demiroğlu yaşadıklarını anlattı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bileğindeki marteniçkayı Bulgaristan’da Türkan Bebek Anıtı’nda bulunan ağaca bağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir günde Samsun, Ordu ve Giresun’da mitingler düzenledi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, imar kanuna aykırı kafenin ‘polis kalkanı’na alınmasını dokuz maddede anlattı.
MetroPOLL Araştırma, oy oranlarının toplamı yüzde 102,3 çıkan nisan anketini düzeltip tekrar yayınladı. CHP ve ‘diğer’ seçeneği düzeltildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ diye yeni bir konseptle altı maddede Türkiye’de başlatmayı vadettiği ‘üretim hareketi’ni açıkladı.
Tuğba Tekerek’in çarpıcı kitabı, AKP’nin arka bahçelerinden taşra üniversitelerinin söz konusu iki amaca, ‘maddi kazanç elde etme’ ve ‘dinselleştirmeye’ nasıl hizmet ettiğini büyük başarıyla anlatıyor.
AKP’nin oyunun yüzde 40,1 olarak çıktığı MetroPOLL anketinde oy oranlarının oranların toplamı yüzde 102,3 olarak çıktı.