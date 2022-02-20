Kağıt toplayıcılar ‘Çekçek’te anlattı: Hayata tutunabileceğimiz son noktadayız

Üniversite mezunlarından göçmenlere toplumun farklı kesimlerinden insanlar son dönemde kağıt toplayıcılığa yöneliyor. Bu iş kolunda hayat mücadelesi verenlerin sayıları on binleri aşmış durumda.

Yaptıkları işle hem doğaya olumlu katkı yapıyorlar hem de belediyelerin yükünü hafifletiyorlar ancak buna rağmen kağıt işçilerinin üzerindeki baskı gün her geçen gün artıyor. Hazırlanan yeni kanun taslağı, işçilerin yaşadığı depoların kapatılmasını hedefliyor.

‘Bizi itmeye kalkarlarsa beraber düşeriz’

“Biz yoksulluğun en görünür haliyiz” diyen Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mendillioğlu üzerlerindeki baskıdan bahsederken, “Hayata tutunabileceğimiz en son noktada tutunuyoruz. Buradan bizi itmeye kalkarlarsa o uçuruma beraber düşeriz. Biz tek başımıza düşmeye niyetimiz yok, direneceğiz” diyor.

Kağıt işçilerinin hayatları ‘Çekçek’te

Peki kağıt toplayıcılar bu işe nasıl başlıyor? Çöp ayrıştırmanın zorlukları neler? İnsanlardan nasıl tepkiler alıyorlar? Fakirlikle nasıl mücadele ediyorlar? Hayalleri neler? Çöp onlar için ne anlama geliyor? Depolarda yaşam nasıl? Yaz, kış, yağmur, kar demeden mega şehrin çöpü arasında geri dönüşüm malzemesi toplayan işçilerden devlet ne istiyor?

Dijital platform Gain’in 19 Şubat’ta yayına giren orijinal belgeseli ‘Çekçek‘, atık kağıt işçilerinin hayatlarını ve hayallerini konu alıyor.

Kimi kağıt toplamayı bir sanat olarak görüyor, kimi bu işin onu özgürleştirdiğini düşünüyor. “Benim için gurur verici bir meslek” diyen de var, çevrenin korunmasına yaptığı katkıyla övünen de…

“Yürüyen insan hayal kurar. Her çöp yeni bir hayaldir.” Her güne yeni umutlarla başlayan atık kağıt toplayıcılarının dünyasına misafir oluyoruz. Çekçek şimdi GAİN’de! 🎈 pic.twitter.com/ZIdfFBJqDc — GAİN (@GainMedya) February 19, 2022