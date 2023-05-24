Kaftancıoğlu’ndan İstanbullulara 28 Mayıs çağrısı: Daha önce yaptın, yine yaparsın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması için İstanbul halkına seslendi: “Yerel seçimlerde destan yazdın, şimdi yeniden yapma zamanı İstanbul.”

Kaftancıoğlu ayrıca CHP İstanbul’un yeni kampanya klibini de paylaştı: “Tükendi sabrımız, bizi az sandınız, sandıklar bilir bizi.”

Fotoğraf: AA

CHP İstanbul’un yeni kampanya filmi şöyle:

Tükendi sabrımız

Bizi az sandınız

Sandıklar bilir bizi#Yaparsınİstanbul pic.twitter.com/ZCQeU1Jtqb — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 24, 2023

Kaftancıoğlu İstanbul halkına şu ifadelerle seslendi:

“Daha önce yaptın, yine yaparsın. Bir memleketin bütün değişim umudu senin omuzlarındayken aldın o yükü. Sandıklara koştun. Sahip çıktın. Yerel seçimlerde destan yazdın! Şimdi yeniden yapma zamanı İstanbul.

Yüzdelerin, sayıların sana nasıl vız geldiğini gördü bu ülke. ‘Kazanamadı’ dedikleri, ‘Kazanamaz’ dedikleri zaman bile hakkını nasıl aldığını gördü tüm Türkiye. Omuz Omuza verdiğinde önünde durulamadığını da!

16 milyon İstanbullu, 11 milyon seçmensin sen. 1 milyonu henüz sandığa gitmemiş. Bekliyorsan eğer harekete geçmeyi, bekliyorsan eğer ‘Bir kahraman gelsin de kurtarsın’ diye… Bil ki işte o kahraman sensin. Yaptın yine yaparsın. Sen, 11 milyon kahramansın.

Sen, bu ülkesin… Sırının Tuzla’dan değil Ardahan’dan başlar senin. Bir ucun Edirne’ye değil, tüm dünyaya uzanır. Sen de-ği-şe-cek dersen, değişir.

Satın aldıkları ev karşılığında yabancılara vatandaşlık vererek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurunu ayaklar altına alanlara , güzel ve kadim kentimizi göçmen deposu yapanlara karşı harekete geç.

30 liraya aldığın soğanla gittiğin eve 10 bin lira kira istendiği için harekete geç. Sana bunu yaşatanların yanına bırakma. Kararını yarına bırakma.

Sokaklarında kadınların tedirgin olmadan yürüyebilsin diye… ‘Sahipsiz kadınları sahipleneceğiz’ diyen terör uzantılarını Meclis’e sokanlara inat karanlığı dağıtmak için harekete geç.

Bir memleketin umudunun ardında sen varsın… Senin aklın, iraden ve vicdanının var.

Güzel memleketimizin ve memleketteki tüm çocuklarımızın vereceğin her oya ihtiyacı var. Gücünü hisset, sandığa git ve değiştir İstanbul.”