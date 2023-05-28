Kaftancıoğlu: Sonuçları ekran başında değil sandık başında takip edelim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçmenleri sandık başında sonuçları takip etmeye davet etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemleri devam ediyor. Oy kullanmak için son saat 17:00.

Muhalefet liderlerinden, sandıkları koruma çağrıları gelmeye başladı. CHP’li Kaftancıoğlu da bu kapsamdaki paylaşımında şunları kaydetti:

“Sevgili İstanbullu hemşehrilerim; bu seçim, sonuçlarını televizyon ekranları başında değil oy verdiğin okulun sandıklarının başında takip edeceğin seçim. Unutma, bu senin yasal hakkın. Ve biliyorum sen #Yaparsınİstanbul“