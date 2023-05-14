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Yaramazlara biraz batar!

Kaftancıoğlu İstanbul verilerini açıkladı: Kılıçdaroğlu önde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kente ilişkin son sandık verilerini açıkladı. Buna göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.

İstanbul ilk seçim sonuçları. (AA)

Kaftancıoğlu, “İstanbul’da saat 19:17 itibariyle sandıkların yüzde 15 sisteme girdi ve yüzde 15 veriye göre” diyerek şunları paylaştı:


  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,33
  • R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,94
  • Sinan Oğan: Yüzde 4,45
  • Muharrem İnce: Yüzde 0,28

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