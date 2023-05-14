Kaftancıoğlu İstanbul verilerini açıkladı: Kılıçdaroğlu önde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kente ilişkin son sandık verilerini açıkladı. Buna göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.
Kaftancıoğlu, “İstanbul’da saat 19:17 itibariyle sandıkların yüzde 15 sisteme girdi ve yüzde 15 veriye göre” diyerek şunları paylaştı:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,33
- R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,94
- Sinan Oğan: Yüzde 4,45
- Muharrem İnce: Yüzde 0,28
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