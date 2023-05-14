HDP YSK temsilcisi: Tarihi başarıya tanıklık etmek üzereyiz

HDP Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi ve Seçim Takip Koordinasyon Merkezi sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki, “Tarihi bir başarıya tanıklık etmek üzereyiz. Uzun yılların emeğini zaferle buluşturacağımız bir anın eşiğindeyiz” dedi.

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Tiryaki, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Seçim sonuçları ve seçim güvenliğiyle ilgili konuşan Tiryaki, şunları söyledi:

“Şunu açıkça söyleyelim, tarihi bir andan geçiyoruz. Tarihi bir başarıya tanıklık etmek üzereyiz. Uzun yılların emeğini zaferle buluşturacağımız bir anın eşiğindeyiz. Bugün halkın iradesini ülke yönetimine taşıyacağız. Çok kritik saatleri yaşıyoruz.”

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‘Oylarımıza sahip çıkacağız’

Tiryaki, sandıkların terk edilmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Nasıl sağlıklı bir şekilde oy kullanma işlemleri gerçekleştiyse, sayım ve döküm işlemlerinin de sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun önüne geçebilecek, engelleyebilecek herhangi bir tutum ve davranıştan kamu görevlilerinin uzak durmasını bekliyoruz. Oylarımıza sahip çıkacağız. Islak imzalı sandık sonuç tutanakları teslim edilene kadar sandık başında olacağız.”

‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılım oranı’

Sonuçları paylaşmak için erken olduğunu söyleyen Tiryaki, “Tahminimiz o ki Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılım oranlarından birisi gerçekleşecek. Yüzde 90’nın üzerinde bir katılım bizler için sürpriz olmayacak. Ciddi ve yoğun bir şekilde katılım gözlemledik. Katılımın sonuçları da muhalefet ve partimiz açısından tarihi bir başarı olarak adlandırılacaktır” dedi.